الخليج يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الاهلي في السوبر جلوب 2023

تلقى الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الخليج السعودي، ضربة موجعة قبل مواجهة الاهلي، في مباراة المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية “السوبر جلوب 2023”.

وتستضيف المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية، منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية “السوبر جلوب”، والتي تقام لأول مرة بـ 12 ناديًا.

وشارك الاهلي في البطولة بصفته بطلًا للقارة الأفريقية، بعد تتويجه ببطولة السوبر، ليشارك للنسخة الثانية على التوالي، بينما يشارك الخليج ممثلًا عن الدولة المضيف.

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وحقق الاهلي المركز الرابع في النسخة الماضية من السوبر جلوب 2022، ولكنه ودع منافسات النسخة الجارية من الدور التمهيدي، بعد الخسارة من برشلونة.

ويلعب الاهلي على المركز الخامس بعد الفوز على الكويت الكويتي، ليضرب موعدًا ناريًا مع الخليج الذي تفوق على النجمة البحريني بطل أسيا.

ويفقتد الخليج جهود محترفه الصربي ملادينوفيتش بعد إصابته قبل مباراتهم اليوم النجمة، ليتأكد غيابه رسميًا عن مباراتهم ضد الاهلي.