"لازم يرجع".. سيد عبد الحفيظ يتصدر السوشيال ميديا بعد التعادل مع الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز، مما زاد من غضب جماهير المارد الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت جماهير الأهلي عبر هاشتاج سيد عبد الحفيظ على منصة "X" تويتر سابقا، تطالب فيها بعودته لمنصب مدير الكرة السابق سيد عبد الحفيظ نظرا لتراجع مستوى اللاعبين.

وكتب أحد الجماهير "عشان الاهلي يرجع لازم سيد عبد الحفيظ يرجع"، وأضاف آخر "سيد عبد الحفيظ كان بيرجع كولر عن اللي بيعمله ده"، وأضاف آخر: " سيد عبد الحفيظ كان له علاقه وكلام مع اللاعبين ينتج أثره فى الملعب"، وعلق آخر: "غياب سيد عبد الحفيظ دمر الفريق".

يذكر أن النادي الأهلي تعامل مع الجونة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

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