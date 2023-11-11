"شعارات الموت والحرب".. معلومات عن نادي بيتار الإسرائيلي الصهيوني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - يتخذ نادي بيتار الإسرائيلي من "الموت للعرب" شعارا له، إذ يعتبر هذا النادي من أكبر الأندية في إسرائيل ومرتبط بحكومة الكيان، لهذا جميع شعاراته تتضمن عبارات الكراهية للعرب.

تعود ملكية نادي بيتار الإسرائيلي إلى يهودي روسي، اشتراه لأغراض سياسية، إلا أنه تعاقد من قبل مع لاعبين مسلمين من الشيشان، لتبدأ عنصرية هذا الفريق في التمادي.

بدأ الهجوم على اللاعبين بالهتافات "الحرب الحرب"، "اذهب إلى المسجد والجحيم"، وصل الأمر إلى تعيين حراس شخصيين لحمايتهما وقيام المشجعين بسب رئيس النادي، كما أنه عند إحراز لاعب منهما هدفا غادرت الجماهير المدرجات، لينتهي الأمر بهم إلى خارج النادي.

كما ظهر في مواقف أخرى ارتباط النادي بالسياسة، إذ أنه في أحد المباريات حضر نتينياهو، رئيس حكومة إسرائيل وتحدث إلى الجماهير باللغة العربية "يلا بيتار"، لتبدأ الصيحات من المدرجات "الموت للعرب"، "الحرب الحرب"، "نحن أنقياء للأبد".

امتدت تجاوزات وعنصرية نادي بيتار لتصل إلى الإسرائيليين أنفسهم، مما أدى إلى حرمانهم من المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بقرار من الاتحاد الدولي.

جاء قرار الاتحاد الدولي بعد اقتحام مشجعو بيتار أرض الملعب بعد الفوز بكأس محلية من مكابي نتانيا، في حضور الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج الذي خرج مسرعا من الاستاد، في 23 مايو السابق.

لم يكن هذا مجرد اقتحام إذ ألقت الجماهير الألعاب النارية وبعض الأجسام على أرضية الملعب، خلال سير المباراة، كما أقدم مشجعو النادي في عام 2013 على حرق المصحف وسب النبي.

وفي عام 2019، وصلت عنصرية مشجعو بيتار إلى تهديد رئيس النادي، بعد التعاقد مع لاعب نيجيري اسمه علي محمد، لهذا اعتقدوا أنه مسلم، وبعد معرفة الحقيقة وافقت الجماهير على وجوده بشرط تغيير اسمه.

كما أشار موقع sport1 الإسرائيلي إلى أن أحد مشجعي النادي أرسل إلى رئيس النادي عبر تطبيق "واتساب" رسالة تهديد، كتب فيها: "احترس لن يكون هناك محمد في بيتار".



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