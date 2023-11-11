مرتضى منصور يطالب بهذا القرار العاجل ضد نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم محامي مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق بمذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، يطالب فيها بإصدار قرار عاجل باعتقال نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وجون بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ذكر مرتضى منصور في المذكرة أن المتهمين خالفوا اتفاقية جنيف 1949 وانتهكوا القانون الإنساني الدولي.

وضمت مذكرة منصور الآتي، يوآف غالانت وزير الدفاع الاسرائيلي، هرتس هيلفي رئيس الأركان الإسرائيلي، عماهو الياهو وزير التراث الإسرائيلي، إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، أولاف شولتز مستشار دولة المانيا، ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا.

كما عددت شكوى مرتضى منصور جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، في غزة ولبنان بالإضافة إلى جرائم الإبادة الجماعية، كما أشارت إلى أنه على مدار أكثر من 50 عاما ترتكب إسرائيل جرائم محرمة دوليا.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد مباريات الأهلي القادمة

"شعارات الموت والحرب".. معلومات عن نادي بيتار الإسرائيلي الصهيوني (فيديو)

"هخلص السهرة".. تفاصيل ما حدث بين شيكابالا وفتوح قبل البلوك