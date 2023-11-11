تعرف على موعد مباريات الأهلي القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

يستعد فريق الأهلي لكرة القدم لبدء مشواره الأفريقي، والمنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام، والتي توج بها الموسم الماضي.

وحصل الأهلي على دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب الوداد المغربي، بمجموع المباراتين ٣/٢.

وأوقعت قرعة دور المجموعات فريق الأهلي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، وميدياما الغاني، ويانج أفريكانز التنزاني.

موعد مباراة الأهلي القادمة:

وسيبدأ فريق الأهلي مشواره الأفريقي، بمواجهة فريق نادي ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى.

وستنطلق مباراة الاهلي ضد ميدياما، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يواجه الأهلي نظيره يانج افريكانز التنزاني خارج ملعبه علي ملعب بنجامين ماكابا السبت 2 ديسمبر 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة السبت 9 ديسمبر في السادسة مساء، بينما يواجه شباب بلوزداد والأهلي في الجولة الرابعة يوم 19 من ديسمبر المقبل.