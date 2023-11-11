كولر يفشل في الفوز على علاء عبد العال للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع الجونة 1-1، مساء اليوم، ليفشل للمرة الثانية في الفوز على علاء عبد العال، المدبر الفني للجونة.

التقى كولر علاء عبد العال مرتين، الأولى كانت الموسم الماضي خلال قيادة الأخير للداخلية، وانتهت المباراة حينها بالتعادل 1-1.

يعد هذا التعادل هو الخامس لعلاء عبد العال ضد الأهلي، إذ تعادل معه عندما كان مدربا للداخلية، الشرقية، إيسترن كومباني، إنبي، وآخرهم الجونة.

يذكر أن الأهلي تعادل مع الجونة 1-1، في المباراة التي أقيمت في الخامسة مساء اليوم، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

"اللي هيوصل للقمة ماله؟".. أول تعليق لنجم الزمالك السابق بعد تعادل الأهلي

"لازم يرجع".. سيد عبد الحفيظ يتصدر السوشيال ميديا بعد التعادل مع الجونة

"شعارات الموت والحرب".. معلومات عن نادي بيتار الإسرائيلي الصهيوني (فيديو)