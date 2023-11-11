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كولر يفشل في الفوز على علاء عبد العال للمرة الثانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع الجونة 1-1، مساء اليوم، ليفشل للمرة الثانية في الفوز على علاء عبد العال، المدبر الفني للجونة.

التقى كولر علاء عبد العال مرتين، الأولى كانت الموسم الماضي خلال قيادة الأخير للداخلية، وانتهت المباراة حينها بالتعادل 1-1.

يعد هذا التعادل هو الخامس لعلاء عبد العال ضد الأهلي، إذ تعادل معه عندما كان مدربا للداخلية، الشرقية، إيسترن كومباني، إنبي، وآخرهم الجونة.

يذكر أن الأهلي تعادل مع الجونة 1-1، في المباراة التي أقيمت في الخامسة مساء اليوم، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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