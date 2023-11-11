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الدوري الإنجليزي.. بورنموث يفوز على نيوكاسل يونايتد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين نيوكاسل يونايتد وبورنموث، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وفاز فريق بورنموث على نظيره نيوكاسل بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب دين كورت.

سجل هدف بورنموث الأول، دومينيك سولانكي في الدقيقة 60 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف بورنموث الثاني، دومينيك سولانكي في الدقيقة 73 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع بورنموث رصيده لـ9 نقاط في المركز السابع عشر بترتيب الممتاز، بينما احتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 20 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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