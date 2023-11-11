الدوري الإنجليزي.. بورنموث يفوز على نيوكاسل يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين نيوكاسل يونايتد وبورنموث، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وفاز فريق بورنموث على نظيره نيوكاسل بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب دين كورت.

سجل هدف بورنموث الأول، دومينيك سولانكي في الدقيقة 60 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف بورنموث الثاني، دومينيك سولانكي في الدقيقة 73 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع بورنموث رصيده لـ9 نقاط في المركز السابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 20 نقطة.