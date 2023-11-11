كواليس ونتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم اليوم 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونستعرض في هذا التقرير نتائج وكواليس المباريات، قبل استكمال الجولة الثانية عشر غدا.

الدوري الإنجليزي.. سون يقود هجوم توتنهام ضد ولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يفوز على توتنهام في الوقت بدل الضائع

الدوري الإنجليزي.. ساكا يقود تشكيل أرسنال في مواجهة بيرنلي

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يواصل العروض القوية بالفوز على بيرنلي

الدوري الإنجليزي.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد ضد لوتون

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز بشق الأنفس على لوتون تاون