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ملابس ملطخة بالدماء.. جماهير ريال سوسيداد تجدد دعم فلسطين بهذه الطريقة (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجماهير ريال سوسيداد تدعم فلسطين بطريقة مختلفة، ويعود الفيديو إلى مباراة بنفيكا، مساء الأربعاء الماضي، في .

ارتدى مجموعة من جماهير ريال سوسيداد، خلال دخولهم الملعب، ملابس بيضاء ملطخة باللون الأحمر ويحملون أعلام فلسطين.

سبق ودعمت جماهير سوسيداد القضية الفلسطينية خلال المباريات السابقة، بعد الحرب الإسرائيلية في غزة.

يذكر أن ريال سوسيداد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على بنفيكا، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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