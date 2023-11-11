شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة لمدة أسبوع خلال توقف الدوري.. وكولر ومعاونوه يتوجهون إلى سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه راحة لمدة أسبوع بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري، خلال فترة توقف المسابقة الحالية لظروف الأجندة الدولية في شهر نوفمبر، على أن يعود الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية بدءا من الجمعة المقبل على ملعب مختار التتش.

ومن المقرر أن يتوجه كولر إلى سويسرا خلال الساعات القادمة وجهازه المعاون لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قبل العودة إلى القاهرة مجددا وقيادة تدريبات الأهلي، لاسيما وأنه لم يسافر في التوقف الدولي السابق لشهر أكتوبر وسافر إلى الغردقة لقضاء تلك الأجازة.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتها مساء اليوم ،السبت، على استاد خالد بشارة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي ، أنتوني موديست في الدقيقة 37 وتعادل أحمد بلحاج للجونة في الدقيقة 47.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، فيما وصل الجونة إلى النقطة التاسعة في المركز الثامن.