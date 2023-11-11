شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى دورى nile بعد مباراة الأهلى والجونة اليوم السبت 11-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الثنائى مابولولو نجم الاتحاد السكندرى وأحمد بلحاج مهاجم الجونة ترتيب هدافى دورى nile برصيد 6 أهداف لكل منهما بعد مباراة اليوم السبت 11-11-2023، التي جمعت الأهلى والجونة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.



ترتيب الهدافين

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي أنتوني موديست فى الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47.

وجاء ترتيتب الهدافين كالتالى:

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في صدارة الدوري من 5 مباريات، فيما وصل الجونة للنقطة التاسعة فى المركز الثامن.