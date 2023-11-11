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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى دورى nile بعد مباراة الأهلى والجونة اليوم السبت 11-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر الثنائى مابولولو نجم الاتحاد السكندرى وأحمد بلحاج مهاجم الجونة ترتيب هدافى دورى nile برصيد 6 أهداف لكل منهما بعد مباراة اليوم السبت 11-11-2023، التي جمعت الأهلى والجونة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.وجاء ترتيتب الهدافين كالتالى:
ترتيب الهدافين
وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي أنتوني موديست فى الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47.
بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في صدارة الدوري من 5 مباريات، فيما وصل الجونة للنقطة التاسعة فى المركز الثامن.
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