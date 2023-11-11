الإسماعيلى يجرى تعديلات على جدول الوديات استعدادا لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - أجرى إيهاب جلال المدير الفني للنادى، تعديلا على جدول مبارياته الودية استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري.

وطلب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خوض عدة مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين استعدادا لمواجهة بيراميدز، فى إطار منافسات الجولة السابعة في دورى Nile.

ويبدأ الإسماعيلى ودياته غدا الأحد بمواجهة ساحة دمياط، ثم مواجهة المروج الليبي بعد غد الإثنين، ثم فيوتشر في 17 نوفمبر الجاري ثم مواجهة طلائع الجيش 19 نوفمبر الجارى واخيرا مواجهة المقاولون العرب في 22 نوفمبر.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

وحذر إيهاب جلال اللاعبين الأساسيين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين، ووضع برنامج بدنى قوي لكل اللاعبين لرفع كفاءتهم البدنية التي تأثرت كثيرا في المباريات الماضية.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.