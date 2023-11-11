شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يوجه رسالة تحذير للاعبين بعد تراجع نتائج الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مسؤولو النادي المصري رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق، لتحذيرهم من تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة، وذلك على هامش معسكر الفريق البورسعيدي المقام حالياً بالقاهرة في المرحلة الأولى من الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

واجتمع الحسيني أبو قمر نائب رئيس المصري وكذلك محمد موسى عضو مجلس الإدارة، بلاعبي الفريق، لتأكيد حالة الاستياء من مسؤولى المصرى والجماهيرى، بعد تراجع المستوى وتلقي هزيمتين متتاليتين، أمام بيراميدز ثم البنك الأهلي في الدوري.

وشدد مسؤولو المصرى على ضرورة التزام اللاعبين بالتعليمات الفنية وبذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير، وعودة الانتصارات ووضع الفريق في المكانة التي تليق به في جدول الدوري.

كما حذر مسؤولو المصري من خروج أي لاعب عن النص خاصة بعد واقعة مروان حمدي والبصق على الجماهير في مباراة بيراميدز، حيث يرفض مجلس المصري بشكل تام هذه التصرفات تجاه جماهير الفريق خاصة أنها تقطع مسافات كبيرة لمؤازرة اللاعبين.

واستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارا من أمس الجمعة ، فيما يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق إنبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.