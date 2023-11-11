بعد تعادل الأهلي مع الجونة.. سيد عبدالحفيظ يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الأهلي مع فريق الجونة، بهدف لكل منهما، في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز، مما زاد من غضب جماهير المارد الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر إسم "سيد عبد الحفيظ" الأكثر تداولات على منصة "أكس"، حيث طالبت جماهير الأهلي بعودته لمنصب مدير الكرة، نظرا لتراجع مستوى اللاعبين.

وفيما يلي بعض من تعليقات مشجعي النادي الأهلي:

"عشان الاهلي يرجع لازم سيد عبد الحفيظ يرجع"

"سيد عبد الحفيظ كان بيرجع كولر عن اللي بيعمله ده".

" سيد عبد الحفيظ كان له علاقه وكلام مع اللاعبين ينتج أثره فى الملعب"

"غياب سيد عبد الحفيظ دمر الفريق".

"نفس الفريق لكن اهم واحد فى المنظومه مش موجود سيد عبد الحفيظ غرفه الملابس اهم حاجه"

"الغرور والظلم الي وقع علي كابتن سيد عبدالحفيظ وتفكيك اوضه اللبس بوجود مدير كوره ضعيف الشخصية كلها اسباب جعلت الاهلي هذا الموسم من سيء الي أسوأ"