شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة كروية.. تجاهل أوامر الأطباء فمات في الملعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي اللاعب الغاني رافائي دوامينا مهاجم فريق إجناتيا، خلال مباراة بالدوري الألباني، السبت؛ إذ تعرض لإغماء مفاجئ، ثم توفي على الفور بسبب مشاكل في القلب.

وتعرض دوامينا، البالغ من العمر 27 عاماً، للإغماء بعد 24 دقيقة فقط من المباراة، وعلى الرغم من التدخل الفوري للأطباء ونقله بشكل عاجل بسيارة إسعاف إلى المستشفى، إلا أنهم فشلوا في إنقاذه.

وسبق للاعب الذي نشأ في صفوف فريق سالزبورج النمساوي، التعرض لإغماءات مماثلة، لذا خضع في يناير/كانون الثاني 2020 لعملية جراحية أثناء احترافه في صفوف فريق ساراجوزا الإسباني.

حينها تم تركيب جهاز في قلبه ولم يتمكن من اللعب لمدة 3 سنوات تقريباً، وأوصى الأطباء بعدم لعبه مرة أخرى، لكنه أصر على العودة للملاعب، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية.

من جانبه، أعرب الاتحاد الألباني لكرة القدم في بيان عن «تعازيه العميقة لعائلة اللاعب وفريق إجناتيا على هذه الخسارة الكبيرة التي صدمت قطاع كرة القدم الألباني بأكمله».

وأعلن الاتحاد تأجيل جميع المباريات المقررة نهاية هذا الأسبوع، حداداً على وفاة اللاعب الدولي الغاني.