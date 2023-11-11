شكرا لقرائتكم خبر عن سارة بطلة البولينج في دورة الشيخة هند للألعاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت سارة الملا لاعبة بنك أبوظبي الأول بالمركز الأول في فئة المواطنات ببطولة البولينج، التي أقيمت بمركز دبي الدولي للبولينج، ضمن النسخة ال11 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 1000 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتستمر منافساتها حتى 20 نوفمبر الجاري.

وجاءت ميرة شبيب من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثاني، وحلت مريم مبارك من شرطة دبي في المركز الثالث.

وفي فئة المقيمات فازت سمانثا حنان من شركة إيزي جينيريتور بالمركز الأول، تلتها آيلين دي ليون من شركة فلافوريك في المركز الثاني، وحلت ليدي ليز آن من شركة فيم في المركز الثالث.

وتتواصل منافسات بطولة البادل، في نادي جست بادل بميناء راشد، وتتنافس فيها اللاعبات ضمن فئتين، هما فئة المواطنات وفئة المقيمات، وتستمر البطولة حتى 12 نوفمبر الجاري.