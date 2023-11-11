شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على تحدي «قمم الإمارات» بجبال حتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجولة الثانية من تحدي قمم الإمارات، التي أقيمت في أحضان الطبيعة الخلابة في مدينة حتا بإمارة دبي، إقبالاً كبيراً، حيث شدّ كثير من محبي المغامرات الرياضية الرحال إلى السهول المنبسطة والجبال الشاهقة في ثاني مراحل منافسات التحدي الذي تنظمه شركة إيفرست.

وشهدت المنافسات مشاركة المئات من المتسابقين والمتسابقات من الإمارات، وسجل مواطنو الدولة حضوراً لافتاً إلى جانب المقيمين والسياح، وذلك ضمن منافسات رياضتي الهايكينج أو المشي الجبلي لفئتي الذكور والإناث من جميع الأعمار، والجري الجبلي، والذي يشمل 4 فئات عمرية للذكور ومثلها للإناث. وقطع المتسابقون مسار «حتا – ساين» الممتد على مسافة 8 كيلومترات تقريباً في أجواء خلابة تتسم بها منطقة حتا خلال هذه الفترة من السنة، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن فئتي الهايكينج والجري الجبلي.

ويُعد تحدي قمم الإمارات الحدث الرياضي الأول من نوعه في دولة الإمارات والذي تنظمه شركة إيفرست للرياضة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للرياضة والهيئة العامة للرياضة، وبالتعاون مع المجالس الرياضية الثلاثة، بأبوظبي ودبي والشارقة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ومركز الفجيرة للمغامرات، وفريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ، وبلدية وشرطة حتا.

وتنطلق المرحلة الثالثة من تحدي قمم الإمارات في الفجيرة على قمة جبل الرهام، لينتقل بعدها المتسابقون إلى تسلق قمة جبل الرابي يوم 25 نوفمبر، وسيكون ختام المنافسات على قمة جبل حفيت تزامناً مع اليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر المقبل.