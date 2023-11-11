شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس ينتزع صدارة الدوري الإيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتقى يوفنتوس إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتًا عقب فوزه على ضيفه كالياري بنتيجة 2-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم، فيما أهدر ميلان تقدماً بهدفين ليتعادل امام مضيفه ليتشي 2-2.

وتقدم يوفنتوس إلى المركز الأول برصيد 29 نقطة متفوقاً بنقطة واحدة عن إنتر ميلان الثاني الذي يواجه فروزينوني الأحد، مع فرصة استعادة الصدارة قبل أسبوع من الموقعة المرتقبة والنارية بينهما.

وسجّل هدفي «السيدة العجوز» كل من البرازيلي غليسون بريمر (60) ودانييلي روغاني (70) قبل ان يقلّص ألبيرتو دوسانا النتيجة لكالياري (75).

ولم يكن كالياري المتعثر هذا الموسم باحتلاله المركز 17، لكن المتسلح بفوزين متتاليين قبل هذه المباراة، لقمة سائغة ليوفنتوس، حيث صمد أمامه طوال ستين دقيقة، كما سجّل الهدف الأول في مرمى «يوفي» منذ 23 سبتمبر الماضي ليخترق الدفاع الحديدي لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري.

وجاء هدفا اصحاب الأرض عبر مدافعين حيث افتتح بريمر التسجيل بعدما افلت من الرقابة داخل منطقة الجزاء وسدّد كرة رأسية (60)، وما لبث ان ضاعف روغاني النتيجة اثر ركلة ركنية فوصلت مباشرة الى قدمي روغاني الذي تابعها داخل المرمى (70).

وقلّص دوسينا النتيجة من خلال رأسية صاروخية مسجلا الهدف الاول في مرمى يوفنتوس بعد سبع مباريات حافظ فيها على شباكه نظيفة.

وواصل يوفنتوس نتائجه الرائعة في الآونة الاخيرة ليحقق ستة انتصارات في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، اضافة إلى خمسة انتصارات متتالية.

وكاد كالياري الذي يشرف عليه كلاوديو رانييري ان يحرم يوفنتوس النقاط الثلاث عندما أصاب العارضة من كرة رأسية لدوسونا (83).

ويأتي الفوز كأفضل تحضير للمواجهة النارية التي ستجمع يوفنتوس بإنتر في المرحلة المقبلة.

تعثر ميلان

من جهة أخرى، أهدر ميلان تقدماً بهدفين نظيفين وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليتشي بنتيجة 2-2.

وانتزع ميلان التقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو (28) والهولندي تيجاني رايندرز (35)، قبل أن يدرك ليتشي التعادل في غضون أربع دقائق عبر نيكولا سانسوني (66) والزامبي لاميك باندا (70).

وشهدت المباراة طرد جيرو في الدقائق الأخيرة (90+3) بعد نيله بطاقتين صفراويين بسبب اعتراضه على التحكيم.

ويهدّد التعادل، ميلان، بالابتعاد أكثر فأكثر عن صدارة الترتيب التي يحتلها مؤقتاً يوفنتوس بفارق ست نقاط، فيما يملك جاره إنتر (28 نقطة) فرصة توسيع الفارق إلى 8 نقاط عن روسونيري في حال فوزه على فروزينوني، علماً أنّ ميلان يحتل المركز الثالث وهو مهدّد بخسارته لمصلحة نابولي الذي يتخلف عنه بنقطتين.

من جهته، يحتل ليتشي المركز 14 برصيد 14 نقطة.