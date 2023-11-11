شكرا لقرائتكم خبر عن «بيج بيبي» بطلة كأس الوثبة في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الفرس «وما بيج بيبي» للمالكة والمدربة ريتا ديلون، بقيادة ماركو هيرنانديز، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، الذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر، بمشاركة 7 خيول مولودة في تكساس، والذي أقيم بمضمار لون ستار بارك بأمريكا، وبلغت جائزته 5 آلاف دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وجاء فوز «وما بيج بيبي» بعد سيطرة على السباق منذ المنعطف الأول، وتعرضت للتهديد من قبل منافس داخلي لفترة وجيزة في عمق المستقيم، وظلت في المقدمة حتى النهاية لتثبت أنها الأفضل، حيث تفوقت بفارق 1.25 طول عن «كيسور».