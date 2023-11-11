شكرا لقرائتكم خبر عن «ويسترن سيمفوني» يبدع في أول سباقات «ميدان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

تألق الجواد «ويسترن سيمفوني» وحقق فوزاً لافتاً في أول سباقات نادي دبي لسباق الخيل، بمضمار ميدان، للموسم الجديد، الذي أقيم برعاية طيران الإمارات، وشهد 8 أشواط مثيرة بلغ مجموع جوائزها 1.4 مليون درهم.

وشهد السباق حضوراً كبيراً تقدمه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد الشحي المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الادارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل.

وعاد «ويسترن سيمفوني» بشعار تتش جولد للسباقات لمنصات التتويج بفوز مثير في الشوط السادس، الذي امتد لمسافة 1600 متر «هانديكاب»، وحقق البطل فوزه بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاج أوشيه.

ويعتبر هذا الفوز هو الثالث في مسيرة ابن الفحل «شمردل»، حيث كان آخر انتصاراته على المضمار في يناير الماضي، وحقق «ويسترن سيمفوني» فوزه في زمن قدره 1:38:07 دقيقة بفارق 1.4 طول عن صاحب المركز الثاني «سيوف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة قيس البوسعيدي.

وفي الشوط السابع، لمسافة 1200 متر «هانديكاب»، أكمل الجواد «ليدينج سبريت» ثنائية الانتصارات لشعار تتش جولد للسباقات، والمدرب بوبات سيمار والفارس تاج أوشيه، واستطاع جواد السبع سنوات افتتاح مشاركاته في الموسم الجديد بالفوز محققاً زمناً 1:12:52 دقيقة، بعد أن تفوق بفارق عنق على «ماجيك بيتيشن» لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي.

فوز مثير

وافتتح الجواد «إيه إف يطوي» بشعار أبوظبي ريسنج، موسم سباقات نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان، بفوز مثير في أول الأشواط على مسافة 1400 متر «هانديكاب»، والوحيد المخصص للخيول العربية الأصيلة في الأمسية، وحقق البطل زمناً قدره 1:34:70 دقيقة بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني «أيه إف ليث» لخالد النابودة.

وتوج جواد الثلاث سنوات «مشتري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بالفوز في الشوط الرابع الذي خصص للخيول المبتدئة، وامتد لمسافة 1600 متر، وحقق البطل فوزه في أول مشاركة له في السباقات، محققاً زمناً قدره 1:39:07 دقيقة.

حصاد مميز

وضاعف الجواد «سديد» حصيلة الشعار الأصفر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد أن خطف الفوز في آخر أمتار الشوط الثامن، الذي امتد لمسافة 1400 متر «هانديكاب»، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين.

وفي الشوط الثاني لمسافة 1200 متر «مبتدئة»، حقق المهر «النصيب» لمحمد عبد الله الشحي الفوز بعدما قدم أداءً كاسحاً، بإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة برناردو بينيرو، وتفوق بفارق 7.3 طول عن صاحب المركز الثاني «قاصد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وحقق الجواد «قريب» لناصر عسكر، الفوز الرابع في مسيرته، وأهدى الفوز الثاني للمدرب مصبح المهيري في الأمسية، بعد أن تفوق في الشوط الخامس، الذي امتد لمسافة 1900 متر «هانديكاب»، بقيادة الفارس المعتصم البلوشي، بفارق نصف طول عن الوصيف «فاسيلاكوس» لمحمد السبوسي بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة جابرييل مالون.

وسجل «جداف» بشعار محمد أحمد السبوسي الفوز الأول في مسيرته، بعد أن تفوق على منافسيه في ثالث الأشواط، الذي امتد لمسافة 1600 متر «هانديكاب»، وحقق فوزه في زمن بلغ 1:39:94 دقيقة، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي، وبلغ الفارق 1.2 طول بينه وبين صاحب المركز الثاني «الضجة» لناصر عسكر بإشراف مصبح المهيري وقيادة بينيرو.

وأعرب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل عن سعادته البالغة بانطلاق الموسم، وسط حضور جماهيري كبير شهده السباق الأول الذي يمثل انطلاق موسم سباقات نادي دبي لسباق الخيل 2023-2024، بحلته الجديدة بمسمى كرنفال سباقات دبي، والذي يمتد على مدار الموسم.

وقال العظب: «ننطلق من تجربة ثرية وغنية وتاريخ كبير لنادي دبي لسباق الخيل كان مضمار ميدان شاهداً على عراقتها وتفردها». وتابع العظب: «نؤمن في نادي دبي لسباق الخيل، أننا يجب أن نفهم كل التغييرات، وأن نرتقي لمقابلة المتغيرات من حولنا، وللمحافظة على الدور القيادي والريادي لدبي في سباقات الخيل».

وتطرق اللواء الدكتور محمد عيسى العظب لتفرد تجربة دبي في عالم سباقات الخيل، وما يمكن أن تبلغه من آفاق جديدة، خاصة إذا عززت من تجربة حضور السباقات بربطها بعوامل الجذب الأخرى التي ميزت دبي وجعلتها الوجهة السياحية الأبرز، وقال العظب: «في دبي لا تنحصر رؤيتنا على السباقات فحسب، بل تمتد للأنشطة المصاحبة، ونريد من الجمهور الاستمتاع بالسباقات، وكذلك الأجواء الجميلة، والضيافة، والمنشآت، والمطاعم، والسياحة، والثقافة، ونريد لكل هذه الجوانب أن تتكامل مع السباقات خلال الموسم، لهذا قمنا بإعادة تنظيمها ليصبح كل الموسم عبارة عن كرنفال كبير».

وأضاف المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «ردود الأفعال الإيجابية لم تنقطع منذ الإعلان عن التغييرات، وحتى هذه اللحظة كل الرسائل والتقييمات التي تصلنا من الملاك والمدربين والفرسان تجعلنا نؤمن أننا نسير في الطريق الصحيح».

وواصل العظب بقوله: «ما استحدثناه من تغيير يهدف أيضاً إلى دعم الملاك المحليين والمدربين والفرسان، ونريد منهم النظر بإيجابية للتغييرات، ونحن نسير حسب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لنكون منصة السباقات العالمية الأولى، وهذا استثمار ضخم، ولدعم هذه الرؤية فإن مهمتنا هي دعم المجتمع وأي أفكار تهدف لدعم القطاع المحلي».