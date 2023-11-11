شكرا لقرائتكم خبر عن «العميد» يطلب صدارة دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

يبحث نادي النصر عن صدارة دوري الإمارات لكرة السلة، عندما يلتقي مع الظفرة في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على صالة نادي بني ياس ضمن منافسات الجولة السابعة الختامية للدور الأول التمهيدي، ويرغب «العميد» وصيف جدول الترتيب برصيد 10 نقاط في الفوز لينتزع في هذه الحالة الصدارة من شباب الأهلي الذي أنهى مبارياته في الدور الأول برصيد 11 نقطة،في حين يسعى الظفرة الذي يملك 5 نقاط إلى تذوق طعم الانتصار للمرة الأولى بدافع تعزيز المعنويات لتصحيح المسار في الدور الثاني.

وتشهد الجولة أيضاً لقاء الوحدة والوصل،ويستقبل البطائح الشارقة في ديربي الإمارة الباسمة.