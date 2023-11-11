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ذهبيتان آسيويتان لمنتخب التجديف

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى لاعبو الحمرية للتجديف، منتخب الإمارات ميداليتين ذهبيتين، في بطولة آسيا للتجديف البحري، المقامة في الصين. وجاءت الذهبيتان عن طريق حمد سعيد المطروشي في الفردي، كما حقق الثنائي أحمد خميس الحمادي وخميس غانم الشامسي ذهبية فئة الزوجي،وأعرب اللاعبون ومدربهم سيد علي واضح، عن سعادتهم بهذا الإنجاز التاريخي.

وهنأ حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، منتخب الإمارات ولاعبي «العنابي» على إنجازهم غير المسبوق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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