شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيتان آسيويتان لمنتخب التجديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى لاعبو الحمرية للتجديف، منتخب الإمارات ميداليتين ذهبيتين، في بطولة آسيا للتجديف البحري، المقامة في الصين. وجاءت الذهبيتان عن طريق حمد سعيد المطروشي في الفردي، كما حقق الثنائي أحمد خميس الحمادي وخميس غانم الشامسي ذهبية فئة الزوجي،وأعرب اللاعبون ومدربهم سيد علي واضح، عن سعادتهم بهذا الإنجاز التاريخي.

وهنأ حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، منتخب الإمارات ولاعبي «العنابي» على إنجازهم غير المسبوق.