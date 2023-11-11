رونالدو يقتحم المجال الإعلامي في بلاده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو ، قائد النصر السعودي، في توسيع استثماراته خلال الأيام الماضية، بعد اقتحام المجال الإعلامي في بلاده.

صاروخ ماديرا يمتلك عدة مشاريع اقتصادية سواء فنادق، صالات ألعاب رياضية، مرورا بالاستثمار في العطور والمياه القلوية وعيادات زراعة الشعر وغيرها.

فيما العضو الجديد في مجموعته الاستثمارية، وفقا لصحيفة «آس» فإن رونالدو قام بالاستحواذ بشكل كامل على مجموعة «COFINA Media»، أحد أكبر الشركات الإعلامية في البرتغال، مقابل ما يقرب من 57 مليون يورو.

وتضم هذه المجموعة أكبر صحيفة برتغالية ألا وهي «Correio da Manha»، بجانب القناة الأكثر مشاهدة «CMTV».

وأوضح «آس» نقلا عن موقع «Okdiario» أن كريستيانو احتفل بطريقة خاصة بهذا الاستحواذ، إذ قام بصرف شيكا بقيمة 1250 يورو للعاملين في الشركة.

يشار إلى أن رونالدو بدأ خلال الفترة الماضية أيضا استثماراته في السعودية لأول مرة بعد انتقاله لها في يناير الماضي، إذ وقعت شركته «URSU» عقد رعاية لموسم الرياض 2023 المقام من قبل وزارة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، لرعاية المياه الرسمية للفعاليات العالمية.

ويتصدر النجم البرتغالي وقائد النصر رونالدو قائمة هدافي دوري روشن بعد مرور 13 جولة.