4 مكاسب للهلال بعد الفوز على التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز نادي الهلال من صدارته لبطولة دوري روشن السعودي، بعد تفوقه على ضيفه التعاون بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الجمعة، ضمن الجولة الـ13 من المسابقة.

وجاء هدف تقدم الهلال عن طريق مهاجمه الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، من كرة رأسية عند الدقيقة 81، مستغلًا عرضية متقنة من زميله البرازيلي، مالكوم أوليفيرا، وجاء الهدف الثاني عند الدقيقة 90+9 من ركلة ثابتة نفذها لاعب الوسط محمد كنو باقتدار؛ لينتهي اللقاء بانتصار هام لأزرق العاصمة.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 35

نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 7 نقاط عن النصر، الذي التقى مساء أمس مضيفه الوحدة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة بالمركز الرابع.

ميتروفيتش لا يتوقف

استطاع ميتروفيتش هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في دوري روشن، مكررا ما قام به المهاجم النيجيري، أوديون إيغالو، الذي كان آخر لاعب أجنبي من الهلال يسجل في 4 مباريات متتالية بالمسابقة.

ومنذ حضوره إلى الهلال الصيف الماضي قادما من فولهام، لعب المهاجم الصربي 17 مباراة عبر كل المسابقات، وأسهم في إحراز 20 هدفا، حيث سجل 17 هدفا، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

13 مباراة دون خسارة

وصل الهلال إلى المباراة الـ13 في دوري روشن دون تلقي أي خسارة، وهو ما يمنح جماهيره حالة كبيرة من التفاؤل في إمكانية حصد الفريق للقب في نهاية المطاف، لا سيما أن النادي العاصمي استطاع تحقيق البطولة حين وصل للمباراة الـ13 دون خسارة في مرتين سابقتين، وذلك خلال موسمي 2009-10 و2010-11.

الجوائز تلاحق الهلاليين

حصل بونو على جائزته المقدمة من رابطة البطولة السعودية، قبل خوض الهلال مباراته أمام التعاون.

ويعتبر الحارس المغربي الأكثر حفاظا على نظافة الشباك خلال الموسم الحالي من دوري روشن؛ حيث لم تهتز شباكه خلال 6 مباريات من أصل 10 مواجهات خاضها مع «أزرق العاصمة»، وهو الأقل في تلقي الأهداف خلال المسابقة، بواقع 6 أهداف فقط.

ولم يكن بونو هو الوحيد من الهلال الذي حصل على جائزة نظير تألقه في شهر أكتوبر الماضي؛ إذ إن زميله الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش توج أيضا بجائزة أفضل لاعب، كما حصل المدير الفني للفريق، البرتغالي جورجي جيسوس، على جائزة أفضل مدرب.

رقم تاريخي للشهراني

بمشاركته أمام التعاون، أصبح الظهير الأيسر في الهلال، ياسر الشهراني، رابع أكثر لاعب مُشاركةً في دوري روشن السعودي بواقع 270 مباراة، وفقا لما أورده الحساب الرسمي للبطولة.

ويعد الشهراني (31 عامًا) من أهم أعمدة «الزعيم» خلال السنوات الماضية، وقد حصد مع الفريق العديد من الألقاب، أبرزها الدوري السعودي 5 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين 4 مرات.

أرقام الهلال مع التعاون بعد المواجهة: