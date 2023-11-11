استخدام تقنية التسلل شبه الآلية في البريميرليغ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإنجليزي اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الكوارث التحكيمية، والتي تضررت منها معظم الأندية في البريميرليغ.

ستتمثل الخطوة الأولى في استخدام تقنية التسلل شبه الآلية في الموسم القادم، إضافة إلى عقد محادثات مكثفة حول تغييرات جدية في نظام تقنية الفيديو، بعد تزايد غضب الأندية والمشجعين.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن أندية البريميرليج صوتت ضد استخدام تقنية التسلل شبه الآلية في يونيو الماضي، رغم نجاحها في كأس العالم قطر 2022 ونهائي الدوري الأوروبي، لكن ما حدث هذا العام قدم الأسباب الكافية لتغيير محتمل في الرأي.

وتعمل هذه التقنية المستخدمة أخيرا في الدوريين، السعودي والإيطالي، على استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع أطراف اللاعبين، وإخطار حكم الفيديو المساعد على الفور، إذا انحرفوا عن مسارهم بداعي التسلل.

وتأتي هذه التغييرات بعد مطالب أندية الدوري هذا الأسبوع، بالتوصل إلى حل جذري للأزمة التحكيمية الواضحة التي تعاني منها البطولة.

وتضمنت هذه المطالب مراجعة عاجلة للوضع، إضافة إلى تعيين مساعد فيديو في فرق تحكيم دائمة، مكونة من 5 أشخاص لتحسين التواصل في أيام المباريات.

يذكر، أن البريميرليج هذا الموسم شهد كثيرا من القرارات المثيرة للجدل، كان أبرزها إلغاء هدف صحيح لليفربول أمام توتنهام، في المباراة التي انتهت بخسارة الريدز 2/1، إضافة إلى هدف نيوكاسل في شباك آرسنال الأسبوع الماضي، والذي شهد 3 حالات كان يمكنها إلغاء الهدف الذي تم احتسابه ومنح الماكبايز الفوز على المدفعجية.