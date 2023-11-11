شكرا لقرائتكم خبر ميسي يتعهد بجلب مزيد من الألقاب لإنتر ميامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رفقة ناديه إنتر ميامي وجماهيره، بتتويجه للمرة الثامنة في مشواره بجائزة الكرة الذهبية، وذلك على هامش مباراة ودية ضد نيويورك سيتي، فجر أمس.

واختير ميسي مرة أخرى كأفضل لاعب في العالم، من جانب مجلة «فرانس فوتبول»، قبل 10 أيام من الآن بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد تمكنه من قيادة منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بكأس العالم قطر 2022.

وتعهد النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، وسان جيرمان، أثناء الاحتفال، بجلب مزيد من النجاحات للنادي الأمريكي، قائلا في تصريحات نقلها موقع صحيفة «أولي» الأرجنتينية: «بداية، شكرا لوجودكم هنا، شكرا لهذا التكريم الجميل، من ناحيتي، إنه لشيء جميل جدا أن أتمكن من مشاركته معكم».

وأضاف: «لم يكن لدي أي شك في أننا سنقضي وقتا ممتعا، وأننا سنستمتع به.

أؤكد لكم الآن أن العام المقبل سيكون أفضل بكثير، وسنواصل الاستمتاع به وسنواصل الفوز بالألقاب». وتابع: «آمل أن ترافقوني جميعا كما فعلتم خلال هذه الأشهر، التي كان علي أن أكون فيها هنا، لأننا بحاجة إلى دعمكم، وكان من الرائع وجودكم حولنا».

وواصل: «لقد كنت هنا لفترة قصيرة جدا، لكن أشعر أنني موجود منذ فترة طويلة.. أريد أن أشكر جميع أهل ميامي، ليس أولئك الموجودين في الملعب وحسب، بل أهل المدينة في العموم على المعاملة التي تلقيتها أنا وعائلتي طوال هذه الأشهر».

وقال: «لقد أظهروا لي كثيرا من الحب، وجعلوني أشعر وكأنني في بيتي، إنها مدينة بها كثير من اللاتينيين، أشعر فيها براحة شديدة، ونحن نتفق بشكل جيد للغاية، لذا شكرا جزيلا لكم».

وختم: «كما قلت، لقد كنا معا لفترة قصيرة جدا، ولكننا حققنا بالفعل شيئا مهما، مثل اللقب الأول لهذا النادي. شيء مهم للغاية لأننا جئنا للبحث عنه، وكان النادي بحاجة إليه، وكذلك اللاعبين بسبب الطريقة التي أتينا بها، وهو مهم لما سيأتي العام المقبل، لأنه يمنحنا إمكان اللعب في بطولة مهمة».

ولا يشارك إنتر ميامي، الذي يحتل المركز الـ14 بالمنطقة الشرقية في الموسم العادي لبطولة أمريكا الشمالية (MLS)، في التصفيات التي تقام حاليًا.

ومن المقرر أن يخوض ميسي (36 عاما)، الذي غاب عن معظم مباريات فريقه الأخيرة في الدوري، مباراتين مع الأرجنتين، يومي 16 و21 نوفمبر، أمام أوروغواي ثم البرازيل، في تصفيات كأس العالم 2026.