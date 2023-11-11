الامارات | يوفنتوس ينتزع صدارة الدوري الإيطالي وميلان يواصل كبوته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتًا عقب فوزه على ضيفه كالياري بنتيجة 2-1، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم، وتقدم يوفنتوس الى المركز الاول برصيد 29 نقطة متفوقا بنقطة واحدة عن انتر ميلان الثاني الذي يواجه فروزينوني الأحد، مع فرصة استعادة الصدارة قبل أسبوع من الموقعة المرتقبة والنارية بينهما.

سجّل هدفي "السيدة العجوز" كل من البرازيلي غليسون بريمر (60) ودانييلي روغاني (70) قبل ان يقلّص ألبيرتو دوسانا النتيجة لكالياري (75)، ولم يكن كالياري المتعثر هذا الموسم باحتلاله المركز 17، لكن المتسلح بفوزين متتاليين قبل هذه المباراة، لقمة سائغة ليوفنتوس، حيث صمد امامه طوال ستين دقيقة، كما سجّل الهدف الأول في مرمى "يوفي" منذ سبتمبر الماضي ليخترق الدفاع الحديدي لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري.

وكاد كالياري الذي يشرف عليه كلاوديو رانييري أيضا أن يحرم يوفنتوس النقاط الثلاث عندما أصاب العارضة من كرة رأسية لدوسونا (83)، وواصل يوفنتوس نتائجه الرائعة في الآونة الاخيرة ليحقق ستة انتصارات في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، ويأتي الفوز كأفضل تحضير للمواجهة النارية التي ستجمع يوفنتوس بإنتر في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، أهدر ميلان تقدماً بهدفين نظيفين وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليتشي بنتيجة 2-2، وانتزع ميلان التقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو (28) والهولندي تيجاني رايندرز (35)، قبل أن يدرك ليتشي التعادل في غضون أربع دقائق عبر نيكولا سانسوني (66) والزامبي لاميك باندا (70)، وشهدت المباراة طرد جيرو في الدقائق الأخيرة (90+3) بعد نيله بطاقتين صفراويين بسبب اعتراضه على التحكيم.

كما مرّت لحظات عصيبة على ميلان عندما ظنّ أصحاب الارض انهم انتزعوا الفوز بهدف عن طريق البديل روبرتو بيكولي (90+4)، إلا أنّ الحكم ألغى الهدف بعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" بسبب خطأ اثناء الهجمة ارتكبه بيكولي على لاعب ميلان الألماني ماليك تياو.

ويهدّد التعادل، ميلان، بالابتعاد أكثر فأكثر عن صدارة الترتيب التي يحتلها مؤقتا يوفنتوس بفارق ست نقاط، فيما يملك جاره إنتر (28 نقطة) فرصة توسيع الفارق إلى 8 نقاط عن روسونيري في حال فوزه على فروزينوني، علماً أنّ ميلان يحتل المركز الثالث وهو مهدّد بخسارته لمصلحة نابولي الذي يتخلف عنه بنقطتين، بينما يحتل ليتشي المركز 14 برصيد 14 نقطة.