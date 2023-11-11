الامارات | أول سقوط للأهلي في الدوري المصري رغم الوصول للصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق الأهلي المصري في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه الجونة بنتيجة 1-1 على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة في مباراة مؤجلة ضمن المرحلة الرابعة من الدوري المصري لكرة القدم، ليسجل الأهلي أول سقوط هذا الموسم وخسارة نقطتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وسجّل اللاعب الفرنسي أنتوني موديست هدفه الاول بقميص نادي الأهلي (37) فيما عادل النتيجة للجونة المغربي احمد بلحاج (45+2 من ركلة جزاء) ليتقاسم صدارة هدافي الدوري برصيد 6 اهدف مع الأنغولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، وأكمل الجونة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه احمد محمود (83) لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي عند أربع مباريات، ورفع رصيده الى 13 نقطة ليرتقي الى صدارة الترتيب، بفارق الاهداف عن بيراميدز الوصيف، فيما رفع الجونة رصيده الى 9 نقاط في المركز الثامن، وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ، لكنّ الجونة أظهر عن فعالية وخطورة عاليتين على مرمى محمد الشناوي، بفضل سرعة تحركات مهاجميه.

وبخلاف مجريات المباراة، مرر طاهر محمد طاهر كرة طولية من الجهة اليمنى في عمق دفاع الجونة، سيطر عليها موديست، راوغ فيها المدافع داخل منطقة الجزاء وسدد داخل الشباك على يسار احمد مسعود (37).

انتفض لاعبو الجونة سعيا لإدراك التعادل، وفي الدقيقة 45 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأصحاب الارض أثر لمسة يد، فانبرى بلحاج الى الركلة بنجاح (45+2).