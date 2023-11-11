أبو مسلم: موديست محتاج وقت وكيف نترك محمد شريف من أجله

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق على أداء أنتوني موديست لاعب الأهلي خلال مواجهة الجونة التي جمعت الفريقين اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنتوني موديست يحتاج إلى وقت طويل من أجل الظهور بشكل مميز، تسجيله للهدف جيد، ولكن هناك 3 فرص له ولم يستغلها"

وأضاف: "مينفعش أسيب محمد شريف وأجيب موديست بالسن ده، وبالمستوى ده، شريف كان هيبقى أحسن منه"

واختتم: "صلاح محسن مقدمش ما يكفي مع الأهلي لإثبات نفسه"

الأهلي يسقط في فخ تعادل أمام الجونة :

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.