طبيب الزمالك: محمود علاء شارك أمام بيراميدز رغم إصابته

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني كان يمر بظروف صعبة للغاية خلال الفترة الأخيرة وخاصة قبل مباراة بيراميدز بسبب الإصابات.

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وقال أسامة فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة الزمالك: "أشكر محمود علاء بسبب تحامله على نفسه وأصر على المشاركة فى مباراة بيراميدز رغم إصابته فى التمرين الأخير، وخضع لـ 4 جلسات علاج طبيعي فى المعسكر".

وأضاف: محمود علاء يُعاني من الإصابة فى العضلة الخلفية ويخضع حاليا لبرنامج علاج طبيعي قبل العودة إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية".