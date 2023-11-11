الوداد كامل العدد في نهائي دوري السوبر الأفريقي أمام صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أنيس شاجو طبيب الفريق الأول لنادي الوداد المغربي، جاهزية جميع عناصر الفريق من الناحية الطبية لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي.

ويتبارى الوداد وصن داونز عصر الأحد، في إياب نهائي دوري السوبر الأفريقي وكانت مباراة العودة قد انتهت لصالح الفريق المغربي بهدفين لهدف.

وقال شاجو في تصريحات صحفية " جميع اللاعبين جاهزين، لا نعاني من أية إصابات".

وأضاف طبيب الوداد " الإصابة الوحيدة التي كان يعاني منها الفريق، هي حالة منتصر لحتيمي، الذي أصيب بكدمة على مستوى ساقه، لكن التطور كان إيجابيا والحمد لله تمكنا من استرجاعه في وقت قياسي، والآن هو جاهز ٪100 للمشاركة رفقة رفاقه في المباراة أمام صن داونز".

وتبدأ مباراة الوداد وصن داونز، في تمام الثالثة عصر غد الأحد، على ملعب لوفتوس في بريتوريا بجنوب أفريقيا، في نهائي النسخة الأولى من الدوري الأفريقي.