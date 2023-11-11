نادي الوحدة يحتج على مشاركة تاليسكا

ياسر رشاد - القاهرة - قدم نادي الوحدة احتجاجًا على مشاركة النجم البرازيلي تالسيكا في مباراته اليوم ضد النصر التي جمعت بينهما اليوم بالدوري السعودي للمحترفين.

وحقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على الوحدة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

بهذا الانتصار رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 31 ليبقى في المركز الثاني ويواصل ملاحقة الهلال المتصدر لجدول الدوري بـ35 نقطة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع بدوري روشن.

احتجاج الوحدة على مشاركة تاليسكا :

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية على تقديم إدارة نادي الوحدة احتجاجًا على مشاركة اللاعب تاليسكا في تشكيلة النصر اليوم رغم تعرضه لعقوبة الإيقاف.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنت إيقاف البرازيلي مباراتين بعد طرده أمام الاتفاق في كأس الملك.