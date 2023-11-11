طبيب الزمالك: يكشف موعد عودة الونش للملاعب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن معمر جابر، لاعب الفريق يُعاني من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية بعد مباراة زد فى بطولة الدوري.

اقرأ أيضا

وقال أسامة فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة الزمالك: "عمر جابر سيخضع لاختبار طبي غدا من أجل تحديد موقفه من مباراة أو سليم الليبي، ومصطفي شلبي سيكون جاهز لخوض اللقاء من الناحية الطبية".

وعن محمود الونش: "أنهى المرحلة الثانية ويتبقى له فقط المرحلة الأخيرة ومن الممكن أن تنتهي بعد شهر من الآن ويدخل التدريبات بشكل تدريجي".