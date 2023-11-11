طبيب الزمالك: عبد الشافي أصر على مساعدة الفريق أمام بيراميدز..وهذا موقف عبد الله جمعة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الكروي الأول، اشتكي من الإصابة قبل مباراة بيراميدز فقط بـ 48 ساعة.

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وقال أسامة فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة الزمالك: "عبد الشافي أيضًا أصر على المشاركة فى اللقاء بسبب النقص العددي للفريق وكان مصابا خلال التدريب قبل الأخير ولكننا تحدثنا معه وطلب مساعدة الفريق".

وعن عبد الله جمعة: "اللاعب يخضع لبرنامج غذائي مُكثف فى الفترة الحالية وأصبح جاهز من الناحية الطبية".