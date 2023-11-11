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تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر سيتي

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ياسر رشاد - القاهرة - مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ومانشستر سيتي يستضيفها ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز لحساب الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الانجليزي.

ويدحل مانشستر سيتي اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب  برصيد 27 نقطة جمعهم من 11 مباراة نجح من الفوز في 9 مباريات وخسارة مباراتين فقط، بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 15 نقطة، جمعهم من 11 مواجهة، حيث حقق الفوز في 4 مواجهات وخسر مثلهما وتعادل في ثلاث.

تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر سيتي:

والتقى الفريقان في 126 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب منذ بداية حقبة "البريميرليج" في موسم 1992 - 1993.

وفاز فريق مانشستر سيتي في 47 مباراة، بينما فاز فريق تشيلسي في 52 لقاء، وسيطر التعادل على 27 لقاء.

وتمكن فريق مانشستر سيتي، من تحقيق الفوز على فريق تشيلسي، في أخر خمس مواجهات جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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