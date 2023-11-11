الوحدة السعودي يحتج على مشاركة تاليسكا في مباراة النصر

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي الوحدة تقديم احتجاج رسمي إلى اتحاج الكرة السعودي على مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وفاز النصر على الوحدة بثلاثية مقابل هدف على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” أن إدارة نادي الوحدة تقدمت قبل قليل لمراقب مباراة الوحدة والنصر باحتجاج على مشاركة البرازيلي تاليسكا.

وشارك تاليسكا بصفة أساسية مع النصر أمام الوحدة، حتى الدقيقة 78 وحل عبدالرحمن غريب بدلا منه.

يحتل فريق النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي فريق ضمك في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.