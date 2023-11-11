أبو مسلم يهاجم كولر بعد تعادل الأهلي مع الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتحمل مسؤولية تعادل الفريق الأحمر أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز .

قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المباراة كانت صعبة جدا على الأهلي، وكان هناك تغييرات كثيرة بالنسبة لتشكيل الأهلي، والأهلي عانى بسبب وسط الملعب".

وأضاف: "كريم الدبيس كان يجب أن يتواجد كظهير أيسر أمام الجونة وليس خالد عبد الفتاح"، واختتم: "غياب محمد عبد المنعم أيضا ساهم بشكل كبير في تعادل الأهلي".

الأهلي يتعادل مع الجونة :

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.