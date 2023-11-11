كاسترو: أداء عظيم أمام الوحدة.. ولاعبو النصر أذكياء

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجرب البرتغالي لويس كاسترو على انتصار فريق النصر على الوحدة بثلاثية مقابل هدف مساء السبت، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة قائلاً: “أداء عظيم من اللاعبين، وأنا سعيد جداً بهذا المستوى ولدي لاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز، لأنهم أذكياء ويدرسوا المباراة بشكل جيد”.

وفاز النصر على الوحدة بثلاثية مقابل هدف على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وأضاف: “لاعب كرة القدم ليس فقط من يسجل ويصنع، بل أيضاً فنياً يجب أن يكون اللاعب قوي، وذكي تكتيكياً ولديه اللياقة الكافية للعب المواجهات”.

وواصل : “النصر يريد الانتصار دائماً في آخر 17 مواجهة انتصرنا في 16، لدينا فريق منظم يستطيع تدوير الكرة بشكل جيد”.

رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 31 ليبقى في المركز الثاني ويواصل ملاحقة الهلال المتصدر لجدول الدوري بـ35 نقطة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع بدوري روشن

وأتم تصريحاته “وجود المساحات لا يعني وجوب عمل هجمة مرتدة، لدي لاعبين أذكياء، في كرة القدم حاليا يجب أن تفهم المباراة بشكل جيد”.