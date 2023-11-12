شكرا لقرائتكم خبر عن زد يواجه سموحة وديا غدا فى أولى وديات التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اتفق مسئولو نادي زد مع نظرائهم في سموحة، على إقامة مباراة ودية بين الفريقين غدا الأحد، في أولى وديات الفريق الصاعد حديثا للدوري في فترة التوقف الدولي التى تنطلق بعد يومين، وذلك لتجهيز الفريق لمواجهة زعيم الثغر والحفاظ على انطلاقته المميزة لهذا الموسم.

ورفض الجهاز الفني لفريق زد عدة طلبات من أندية القسم الثاني لتنظيم مواجهات ودية في فترة التوقف التي تستمر لنهاية الشهر، وتمسك مجدي عبد العاطي المدير الفني بتنظيم وديات قوية مع فرق الدورى الممتاز.

وسيلاقي زد بعد العودة من التوقف فريق الاتحاد السكندري يوم 30 نوفمبر الجاري، بعدها سيصطدم بالأهلي في المباراة التالية، وهي المواجهات التي تمثل تحديا كبيرا للفريق والجهاز الفني.

ويبحث الجهاز الفني لفريق زد عن معسكر مغلق للفريق في الفترة المقبلة، للحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين بعد غياب الفريق عن المباريات أكثر من 20 يومًا للتوقف الدولى المقبل.

طالب مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد من جهازه الإداري والمعاون خوض 4 وديات في فترة التوقف لتجهيز اللاعبين لمواجهز زعيم الثغر بنهاية هذا الشهر.