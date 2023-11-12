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الأهلى يهزم الزمالك فى قمة دورى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 24/22، فى إطار الجولة السابعة بالمرحلة الأولى بختام الدور الأول من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 . 

 

وواصل فريق الأهلى بهذه النتيجة إلى النقطة 21 محافظا على تصدر الترتيب، بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 15.

 

فيما تقام الجولة الثامنة بالدور الثانى الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من: الأهلى مع البنك الأهلى والزمالك مع 6 أكتوبر والشمس مع الطيران وسبورتنج مع سموحة. 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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