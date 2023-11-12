شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف دور الـVAR فى القرارات الجدلية تحكيميا بمباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمي، أن الـ"VAR" ضرب موعدا للظهور المبكر والمؤثر مع صافرة انطلاق مباراة الجونة والأهلي التي أجريت اليوم السبت والمؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري، وانتهت بتعادل الفريقين 1/1، حيث تعرّض محمد يوسف ورفاقه لأكثر من اختبار مؤثر خلال فعاليات اللقاء.

وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلي بتليفزيون اليوم الذى يقدمه محمد عراقي، إن الحكم محمد يوسف تمتع بلياقة بدنية جيدة، وظهر هادئا خلال فعاليات المباراة والتي شهدت أكثر قرار تحكيمي، أبرزها ما يلي:

في الدقيقة 2 احتسب الحكم هدفا للجونة من لمسة يد على المهاجم، وتم إلغاء الهدف بعد التدخل الصحيح من الـ"VAR" طبقا للبروتوكول، وفي الدقيقة 45 احتسب الحكم ركلة جزاء نتيجة لمسة يد على مدافع الأهلي محمد هاني، والـ"VAR" أكد القرار وصحة التنفيذ، كما طالب الأهلى بركلة جزاء فى الدقيقة 60 على حارس الجونة في اشتراك مع محمد هاني، وسمح الحكم باستمرار اللعب في قرار صحيح طبقا للقانون.

في الدقيقة 82 تدخل الـ"VAR" لمراجعة هدفي المباراة طبقا للبروتوكول، وتم طرد لاعب الجونة أحمد محمود بعد حصوله على "إنذار ثان" بعد سابق إنذاره في الدقيقة 73، لكن الحكم تسرع في الإنذار الأول، حيث إنه لا توجد لمسة يد، وبالتالي لا يستحق الانذار الأول الذى ترتب عليه الطرد غير المستحق، ولم يتدخل الـ"VAR" في الإنذار الثانى طبقا للبروتوكول، وكان يجب أن يسمح الحكم باستمرار اللعب عندما تواجد في طريق لاعب الأهلي وهو معه الكرة في الدقيقة 30، لكنه قرر استئناف اللعب بإسقاط مخالف للقانون.

كما أحسن الحكم تقدير الوقت الضائع في نهاية شوطي المباراة، وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد وأشارا إلى 5 حالات تسلل، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، كما تعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما، ويؤخذ على الحكم الرابع أنه لم يكن حاسما فى التعامل مع الأجهزة الفنية.

ويؤخذ على لجنة الحكام تعيين هانى عبد الفتاح مساعدا فى اللقاء، بعد 72 ساعة من مشاركته فى لقاء الزمالك وبيراميدز بكأس مصر، الذى أُجرى الأربعاء الماضى فى اختيار غريب من اللجنة.



