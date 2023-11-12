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أخبار الزمالك اليوم السبت 11/ 11/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، السبت الموافق 11/ 11/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: مجلس الزمالك يناقش ملف المدير الفنى فى الاجتماع المقبل، وطاقم حكام من جنوب أفريقيا لإدارة مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية.

 

الزمالك: لم نتفاوض مع الرمادى ولا شوقى غريب وهناك دعم كامل لمعتمد جمال

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمى لمجلس إدارة نادى الزمالك، عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع أيمن الرمادى وشوقى غريب وموسيمانى لتدريب القلعة البيضاء.

 

الزمالك: لم نتفاوض مع الرمادى ولا شوقى غريب وهناك دعم كامل لمعتمد جمال

 

معتمد جمال يبدأ دراسة أبو سليم الليبى قبل مواجهته بالكونفدرالية

بدأ معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك دراسة فريق أبو سليم الليبى منافسه في الجولة الأولى من دورالمجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل مواجهته في المباراة المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري.

معتمد جمال يبدأ دراسة أبو سليم الليبى قبل مواجهته بالكونفدرالية

 

مجلس الزمالك يناقش ملف المدير الفنى فى الاجتماع المقبل

يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك في اجتماعه المقبل المقرر له بعد غد الإثنين ملف المدير الفني الجديد المقرر أن يقود الفريق الأبيض في الفترة القادمة خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو التي تمت إقالته من تدريب الفريق عقب مباراة زد بالدورى.

مجلس الزمالك يناقش ملف المدير الفنى فى الاجتماع المقبل

 

اليوم.. الذكرى الرابعة لرحيل علاء على نجم الزمالك فى ريعان شبابه

تلقى الوسط الكروى عامة وعشاق نادى الزمالك على وجه الخصوص صدمة قاسية إثر الإعلان عن وفاة علاء على نجم القلعة البيضاء فى ريعان شبابه عن عمر ناهز 31 عاماً فى مثل هذا اليوم 11 نوفمبر 2019، متأثراً بمرض السرطان، ولم يخبر علاء على أصدقاءه فى الملاعب بشأن حقيقة مرضه، ليفاجأ الجميع بخبر تدهور حالته الصحية فى الأيام الأخيرة ثم وفاته.

 

اليوم.. الذكرى الرابعة لرحيل علاء على نجم الزمالك فى ريعان شبابه

 

مدرب أبو سليم الليبى لليوم السابع: نواجه الزمالك بروح الأشقاء وسنصعد معا

أكد التونسي شكرى الخطوى، المدير الفني  للفريق الأول لكرة القدم بنادى أبو سليم الليبى، أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة، خاصة أن بطل مصر يمتلك العديد من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرات الكبيرة فى أفريقيا.

مدرب أبو سليم الليبى لليوم السابع: نواجه الزمالك بروح الأشقاء وسنصعد معا

 

طاقم حكام من جنوب أفريقيا لإدارة مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار الجنوب أفريقي أبونجيل توم حكماً لمباراة الفريق أمام سوار الغيني فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 3 ديسمبر المقبل باستاد بواكي فى كوت ديفوار.

 

طاقم حكام من جنوب أفريقيا لإدارة مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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