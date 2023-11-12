شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 11/ 11/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، السبت الموافق 11/ 11/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: مجلس الزمالك يناقش ملف المدير الفنى فى الاجتماع المقبل، وطاقم حكام من جنوب أفريقيا لإدارة مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية.

الزمالك: لم نتفاوض مع الرمادى ولا شوقى غريب وهناك دعم كامل لمعتمد جمال

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمى لمجلس إدارة نادى الزمالك، عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع أيمن الرمادى وشوقى غريب وموسيمانى لتدريب القلعة البيضاء.

معتمد جمال يبدأ دراسة أبو سليم الليبى قبل مواجهته بالكونفدرالية

بدأ معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك دراسة فريق أبو سليم الليبى منافسه في الجولة الأولى من دورالمجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل مواجهته في المباراة المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري.

مجلس الزمالك يناقش ملف المدير الفنى فى الاجتماع المقبل

يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك في اجتماعه المقبل المقرر له بعد غد الإثنين ملف المدير الفني الجديد المقرر أن يقود الفريق الأبيض في الفترة القادمة خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو التي تمت إقالته من تدريب الفريق عقب مباراة زد بالدورى.

اليوم.. الذكرى الرابعة لرحيل علاء على نجم الزمالك فى ريعان شبابه

تلقى الوسط الكروى عامة وعشاق نادى الزمالك على وجه الخصوص صدمة قاسية إثر الإعلان عن وفاة علاء على نجم القلعة البيضاء فى ريعان شبابه عن عمر ناهز 31 عاماً فى مثل هذا اليوم 11 نوفمبر 2019، متأثراً بمرض السرطان، ولم يخبر علاء على أصدقاءه فى الملاعب بشأن حقيقة مرضه، ليفاجأ الجميع بخبر تدهور حالته الصحية فى الأيام الأخيرة ثم وفاته.

مدرب أبو سليم الليبى لليوم السابع: نواجه الزمالك بروح الأشقاء وسنصعد معا

أكد التونسي شكرى الخطوى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى أبو سليم الليبى، أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة، خاصة أن بطل مصر يمتلك العديد من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرات الكبيرة فى أفريقيا.

طاقم حكام من جنوب أفريقيا لإدارة مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية