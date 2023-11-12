شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات منتخب الشباب فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات منتخب مصر للشباب في بطولة شمال أفريقيا، الذي يشارك فيها شباب الفراعنة مع منتخبات الجزائر والمغرب تونس، ويخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، مرانه الأول في تونس مساء اليوم السبت، استعدادا لأولى مبارياته في بطولة شمال أفريقيا المحدد لها الأربعاء المقبل.

وغادرت بعثة منتخب الشباب مطار القاهرة في الثامنة والنصف صباح اليوم السبت، في طريقها إلى تونس في رحلة طيران تستغرق قرابة ثلاث ساعات ونصف.

ويخلد أعضاء بعثة منتخب الشباب للراحة بمقر إقامتها بالعاصمة التونسية، ثم يخوض الفريق مرانا خفيفا بأحد الملاعب الفرعية القريبة من مقر إقامته في تونس.

ويرأس بعثة منتخب الشباب، محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، وتضم وائل رياض المدير الفني وعادل محفوظ المدير الإداري وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

وضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.