شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام ميدياما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلى تدريباته عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع خلال فترة التوقف الدولى عقب خوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الاهلى القادمة

يلتقى فريق الأهلى تحت قيادة السويسرى كولر نظيره ميدياما الغانى في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من عمر بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يقام اللقاء يوم السبت الموافق 25 من الشهر الجارى ويستضيفها استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة مساء.

مجموعة الاهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا

يقع فريق الاهلى في المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا رفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى.

الأهلى يصعد إلى دورى المجموعات من عمر بطولة دورى أبطال أفريقيا

الأهلى نجح فى التأهل لمرحلة المجموعات على حساب فريق سانت جورج الإثيوبي بنتيجة 7 – 0، في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما وصل بيراميدز، للمرة الأولي في تاريخه متفوقا على فريق الجيش الرواندي، بنتيجة 6 – 1، في مجموع المباراتين.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، إلى تحقيق اللقب الثانى عشر في النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.