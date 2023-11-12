شكرا لقرائتكم خبر عن عصام محمود يجهز خطة لتطوير مستوى حراس زد خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز عصام محمود مدرب حراس زد، خطة لتطوير مستوى ثلاثي حراس الفريق في فترة التوقف، واستغلال الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يومًا لتجهيز الحراس بالشكل اللائق لمرحلة ما بعد التوقف للحفاظ على انطلاقة الفريق.

وقرر عصام محمود اتباع سياسة التدوير في الوديات التي يستهدفها الفريق والتي تصل لأربع مباريات ودية، ومنح الفرصة للبدلاء للتعبير عن إمكانياتهم، في حين يحصل على لطفي الحارس الأساسي على بعض الوقت للحفاظ على جاهزيته.

ووعد مدرب حراس زد ثنائي حراسة المرمى عمرو حسام ومزيكا بالحصول على فرصة في المباريات الودية للتعبير عن إمكانياتهم، انتظارا للفرصة للمشاركة في المباريات الرسمية.

ورفض الجهاز الفني لفريق زد، عدة طلبات من أندية القسم الثاني لتنظيم مواجهات ودية في فترة التوقف التي تستمر لنهاية الشهر، وتمسك مجدي عبد العاطي المدير الفني بتنظيم وديات قوية مع فرق الدورى الممتاز.

وسيلاقي زد بعد العودة من التوقف فريق الاتحاد السكندري يوم 30 نوفمبر الجاري، بعدها سيصطدم بالأهلي في المباراة التالية، وهي المواجهات التي تمثل تحديا كبيرا للفريق والجهاز الفني.