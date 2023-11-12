شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الشغب مرفوض فى ملاعبنا ولن نصدر الأزمات لأنفسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، أنه لا يمكن القياس على قلة قليلة تحاول إثارة المشاكل في المدرجات، كما حدث في مباراة الأهلي والجونة اليوم، لأن الجماهير المصرية تعشق الكرة وتكره التجاوز والمتجاوزين.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس، عبر برنامج ملعب أون تايم: “في الدوريات الأوروبية لا تجد الشغب والخروج عن النص، التشجيع المثالي هو ما يعيد الكرة المصرية للمسار الصحيح”.

وأضاف: “الجهات الأمنية والمسئولين عن الرياضة المصرية يفتحوا أذرعهم لعودة الجماهير، ونجد مباريات مثل الأهلي وصن داونز يحضرها 50 ألف مشجع، ونتمنى أن نتقدم ولا نرجع للخلف”.

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلا: “الشغب مرفوض، ولا يصح أن نصدر الأزمات لأنفسنا، وهذه المشاكل تؤدى إلى انهيار حلم عودة الجماهير للملعب بالسعة الكاملة بعدما قطعنا شوطا كبيرا في هذا الشأن”.