7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 11 / 11 / 2023

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 11 / 2023، فى مقدمتها: بعثة منتخب الشباب تصل تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا.

بعثة منتخب الشباب تصل تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للشباب إلى تونس تمهيداً لخوض بطولة شمال أفريقيا التي تنطلق 14 نوفمبر الجاري، ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وتضم 22 لاعبا.

محمد صلاح يصل القاهرة الإثنين المقبل وينضم لتدريبات المنتخب الثلاثاء

الأهلي يعود لصدارة دوري nile رغم التعادل مع الجونة 1/1

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي أنتوني موديست في الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47.