اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 11 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم السبت 11 / 11 / 2023، فى مقدمتها: بعثة منتخب الشباب تصل تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا.

بعثة منتخب الشباب تصل تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للشباب إلى تونس تمهيداً لخوض بطولة شمال أفريقيا التي تنطلق 14 نوفمبر الجاري، ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وتضم 22 لاعبا.

بعثة منتخب الشباب تصل تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا

محمد صلاح يصل القاهرة الإثنين المقبل وينضم لتدريبات المنتخب الثلاثاء

يصل الدولي المصري محمد صلاح إلى القاهرة قادما من انجلترا بعدا غدا الاثنين، حيث يرتبط بخوض مباراة مع فريقه ضد برينتفورد في الخامسة مساء غد الأحد في آخر ظهور للاعب قبل التوقف الدولي.

 

محمد صلاح يصل القاهرة الإثنين المقبل وينضم لتدريبات المنتخب الثلاثاء

الأهلي يعود لصدارة دوري nile رغم التعادل مع الجونة 1/1

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة  (دوري nile) ، تقدم للأهلي أنتوني موديست في الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47.

الأهلي يعود لصدارة دوري nile رغم التعادل مع الجونة 1/1

طاقم حكام من جنوب أفريقيا لإدارة مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار الجنوب أفريقي أبونجيل توم حكماً لمباراة الفريق أمام سوار الغيني فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 3 ديسمبر المقبل باستاد بواكي فى كوت ديفوار.

 

طاقم حكام من جنوب أفريقيا لإدارة مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

 

خالد الدرندلي يشارك فى مباراة استعراضية بصحبة إنفانتينو وموتسيبي

شارك خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى مباراة استعراضية بجنوب أفريقيا، شهدت أيضًا مشاركة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومجموعة من رؤساء ومسؤولى الاتحادات الأفريقية لكرة القدم، على هامش نهائي النسخة الأولى للدوري الأفريقي.

 

خالد الدرندلي يشارك فى مباراة استعراضية بصحبة إنفانتينو وموتسيبي

 

3 حكام يمثلون مصر في بطولة شمال أفريقيا

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا طاقم تحكيم مصري للمشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المقامة في تونس.

 

3 حكام يمثلون مصر في بطولة شمال أفريقيا

 

كاف يُخطر مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

 

كاف يُخطر مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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