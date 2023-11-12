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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها: محمد صلاح يصل القاهرة الإثنين المقبل وينضم لتدريبات المنتخب الثلاثاء.
محمد صلاح يصل القاهرة الإثنين المقبل وينضم لتدريبات المنتخب الثلاثاء
الأهلي يعود لصدارة دوري nile رغم التعادل مع الجونة 1/1
تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي أنتوني موديست في الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47.
طاقم حكام من جنوب أفريقيا لإدارة مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية
بعثة منتخب الشباب تصل تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا
وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للشباب إلى تونس تمهيداً لخوض بطولة شمال أفريقيا التي تنطلق 14 نوفمبر الجاري، ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وتضم 22 لاعبا.
خالد الدرندلي يشارك فى مباراة استعراضية بصحبة إنفانتينو وموتسيبي
شارك خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى مباراة استعراضية بجنوب أفريقيا، شهدت أيضًا مشاركة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومجموعة من رؤساء ومسؤولى الاتحادات الأفريقية لكرة القدم، على هامش نهائي النسخة الأولى للدوري الأفريقي.
3 حكام يمثلون مصر في بطولة شمال أفريقيا
اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا طاقم تحكيم مصري للمشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المقامة في تونس.
كاف يُخطر مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية
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