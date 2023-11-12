أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 11 / 2023

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها: محمد صلاح يصل القاهرة الإثنين المقبل وينضم لتدريبات المنتخب الثلاثاء.

محمد صلاح يصل القاهرة الإثنين المقبل وينضم لتدريبات المنتخب الثلاثاء

الأهلي يعود لصدارة دوري nile رغم التعادل مع الجونة 1/1

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي أنتوني موديست في الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47.