شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: محمود علاء شارك أمام بيراميدز رغم إصابته والونش سيعود بعد شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني كان يمر بظروف صعبة للغاية خلال الفترة الأخيرة وخاصة قبل مباراة بيراميدز الماضية بسبب الإصابات.

وقال أسامة فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "أشكر محمود علاء بسبب تحامله على نفسه وأصر على المشاركة فى مباراة بيراميدز رغم إصابته فى التمرين الأخير، وخضع لـ 4 جلسات علاج طبيعي فى المعسكر ومحمود علاء يُعاني من الإصابة فى العضلة الخلفية ويخضع حاليا لبرنامج علاج طبيعي قبل العودة إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية".

وأشار محمد أسامة، إلى أن محمد عبد الشافيل، اشتكى من الإصابة قبل مباراة بيراميدز فقط بـ48 ساعة قائلا: "عبد الشافي أيضًا أصر على المشاركة فى اللقاء بسبب النقص العددي للفريق، وكان مصابا خلال التدريب قبل الأخير، ولكننا تحدثنا معه وطلب مساعدة الفريق".

وعن عبد الله جمعة قال: "اللاعب يخضع لبرنامج غذائي مُكثف فى الفترة الحالية وأصبح جاهزا من الناحية الطبية".

وتابع رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن عمر جابر، لاعب الفريق، يُعاني من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية بعد مباراة زد فى بطولة الدوري قائلا "عمر جابر سيخضع لاختبار طبي غدا من أجل تحديد موقفه من مباراة أبو سليم الليبي، ومصطفي شلبي سيكون جاهز لخوض اللقاء من الناحية الطبية".

وعن محمود الونش: "أنهى المرحلة الثانية وتتبقى له فقط المرحلة الأخيرة ومن الممكن أن تنتهي بعد شهر من الآن ويدخل التدريبات بشكل تدريجي".

وكشف محمد أسامة، أن البنيني سامسون أكينيولا، التزم خلال الفترة الماضية بالتدريبات البدنية المكثفة، وقال: "سامسون ملتزم للغاية بالبرنامج الغذائي مع طبيب التغذية وهو لا يعاني من زيادة فى الوزن ولكنه صاحب كتلة عضلية ضخمة لذلك هو يظهر وكأنه زائد فى الوزن، وأتمنى له التوفيق فى الفترة المقبلة".

وعن زيزو قال: "كان يعاني من إجهاد فى نهاية لقاء بيراميدز ولكنه سليم من الناحية الطبية".