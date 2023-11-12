شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 11 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي أول أهدافه بقميص الفريق الأحمر فى مسابقة دوري NILE ، بعدما أحرز هدف تقدم الأهلي في مرمى الجونة بالمباراة التي جمعتهما اليوم السبت، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر المسابقة.

وسبق وسجل موديست أول أهدافه بقميص الأهلي فى مرمى إنبي فى نصف نهائي كأس مصر، قبل أن يسجل أول أهدافه فى الدوري فى شباك الجونة.

حصل أيمن موكا لاعب الجونة على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي جمعتها مساء اليوم السبت باستاد خالد بشارة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile)، وانتهت بالتعادل 1/1. تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، على استاد خالد بشارة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي ، أنتوني موديست في الدقيقة 37 وتعادل أحمد بلحاج للجونة في الدقيقة 47. الأهلي يعود لصدارة دوري nile رغم التعادل مع الجونة 1/1 تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي أنتوني موديست في الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47. بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في صدارة الدوري من 5 مباريات، فيما وصل الجونة للنقطة التاسعة فى المركز الثامن.

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